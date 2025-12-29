Santa Lucia di Serino la magia del Natale continua con la musica e l’impegno sociale

A Santa Lucia di Serino, il Natale si anima con iniziative dedicato alla musica e alla solidarietà. Un’occasione per vivere momenti di comunità e condivisione, mantenendo viva la tradizione e lo spirito natalizio. L’evento rappresenta un momento di incontro tra cultura e impegno sociale, rafforzando il senso di appartenenza e solidarietà nel territorio.

L'incanto del Natale prosegue a Santa Lucia di Serino con un evento di alto valore culturale e spirituale. Martedì 30 dicembre, alle ore 19.30, presso la Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, si terrà il Concerto di Natale con i solisti dell'Orchestra Filarmonica Misericordie d'Italia "San.

