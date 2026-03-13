Buon Pasquino - Aperitivo ADCI per i creativi romani

Il 26 marzo, il Pasquino Art Center di Trastevere organizza “Buon Pasquino - Aperitivo ADCI per i creativi romani”, un evento dedicato a professionisti e appassionati di creatività. La serata si svolgerà nel centro di Roma e prevede un aperitivo rivolto a chi lavora nel settore e a chi ha interesse per le attività creative. L’evento si terrà nel pomeriggio.

Giovedì 26 marzo, il Pasquino Art Center di Trastevere ospita "", un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di creatività. A partire dalle 18:00 - 18:30, il mood musicale sarà affidato al dj-set di Funk Pope, accompagnato da altri creativi pubblicitari che saliranno in consolle per un'esibizione esclusiva. Il filo conduttore? Una selezione downbeat, pensata per creare l'atmosfera perfetta per un aperitivo all'insegna della creatività. L'evento è un'occasione unica per incontrare professionisti del settore, scambiare idee e lasciarsi ispirare in un contesto stimolante.