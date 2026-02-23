Mmerecano Swing al Pasquino Art Center di Trastevere nasce dalla voglia di unire le sonorità italiane con il ritmo sincopato dello swing americano. La serata del 27 febbraio porta sul palco musicisti che reinterpretano classici e composizioni originali, creando un mix energico e coinvolgente. La scelta di questo evento mira a valorizzare la tradizione musicale italiana attraverso un genere internazionale. La scena si anima con l’entusiasmo di chi vuole riscoprire le radici sonore del nostro paese.

Il 27 febbraio al Pasquino Art Center di Trastevere va in scena MMERECANO SWING, un progetto che celebra l’incontro travolgente tra italianità e swing americano, così dando vita ad un linguaggio musicale brillante, ironico e senza tempo.Sul palco un quintetto affiatato e ricco di energia: Raffaella Monza (voce), Gianfranco Mauto (pianoforte), Vincenzo Misale (chitarra), Gigi Saletta (contrabbasso) e Alessio Sellitri (batteria).Insieme costruiscono un viaggio sonoro che attraversa la tradizione italo-americana e le grandi orchestre swing, mantenendo intatta un’energia contagiosa e una forte identità stilistica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

