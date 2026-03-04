White Band al Pasquino Art Center di Trastevere

Venerdì 20 marzo il Pasquino Art Center di Trastevere ospita White Band, un ensemble attivo da oltre 15 anni. L’orchestra presenta un repertorio che unisce soul, jazz e pop contemporaneo, includendo brani sia italiani che internazionali. La serata vede la partecipazione di questo gruppo musicale, noto per la sua proposta originale e raffinata. L’evento si svolge nello spazio del centro culturale di Trastevere.

La White Band ha calcato palchi non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, in location esclusive, partecipando a produzioni cinematografiche e firmando colonne sonore per il cinema. Gli arrangiamenti personali e distintivi della band rendono ogni performance unica, ricercata e autentica, trasformando grandi classici e hit contemporanee in un’esperienza musicale di alto livello. Un appuntamento imperdibile per chi ama la musica dal vivo, l’eleganza degli arrangiamenti e l’energia di un ensemble capace di unire tecnica e passione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

