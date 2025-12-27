Infortuni 2025 | il tasso della AEW sale al 14,4% mentre la WWE scende ai minimi storici
Il divario tra le due major americane si allarga secondo i dati di Dave Meltzer: la federazione di Tony Khan supera la media storica mentre quella di Stamford registra numeri bassi I numeri del Wrestling Observer Newsletter sugli infortunati. Dave Meltzer ha analizzato i dati relativi agli infortuni nelle due principali compagnie di wrestling americane, rivelando un trend che potrebbe far discutere. Secondo quanto riportato nell’ultimo Wrestling Observer Newsletter, la AEW ha visto il proprio tasso di infortuni salire in modo significativo rispetto alla WWE. “Ho analizzato le statistiche sugli infortuni e di solito la WWE e la AEW si equivalgono, con circa il 12% del roster infortunato in qualsiasi momento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
