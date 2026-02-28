Btp Valore tassi medi al 2,9% e premio fedeltà Rendimenti minimi garantiti | saranno crescenti dal 2,5 % fino al 3,5 %

Il Btp Valore offre tassi medi al 2,9% e un premio fedeltà. I rendimenti minimi garantiti aumentano nel tempo, partendo dal 2,5% nel primo anno per salire al 2,8% nel terzo e quarto anno e raggiungere il 3,5% negli ultimi due anni. I tassi crescono progressivamente nel corso della durata del titolo, garantendo rendimenti minimi crescenti.

Si parte dal 2,5% il primo anno, si passa al 2,8% nel terzo e nel quarto, per arrivare al 3,5% nell'ultimo biennio. Il Tesoro, ieri, ha reso pubblici i rendimenti minimi garantiti del nuovo Btp Valore, che sarà messo in collocamento da lunedì prossimo fino a venerdì 6 marzo. Il Mef apre così la stagione delle emissioni riservate al mercato retail, proponendo l'ultima evoluzione della famiglia di titoli introdotti nel 2023 e studiati per i piccoli investitori. Una strategia che in tre anni ha di fatto contribuito a raddoppiare la quota di debito pubblico in mano alle famiglie, che ora si aggira attorno al 14%. Il rendimento lordo annuo sarà quindi del 2,94%. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Le ipotesi sui rendimenti del Btp Valore marzo 2026: dai tassi crescenti al premio finaleRoma, 6 febbraio 2026 – Il ministero dell'Economia e delle Finanze torna a puntare sul risparmio delle famiglie con una nuova emissione del Btp...

Btp Valore, nuova emissione dal 2 marzo: tre cedole crescenti e premio fedeltà allo 0,8%Dal 2 al 6 marzo torna il Btp Valore con durata sei anni, tre cedole crescenti pagate trimestralmente e premio fedeltà dello 0,8% per chi lo mantiene...

