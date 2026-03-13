Bruno Contrada si è spento all’età di 94 anni | dalla carriera investigativa a Palermo fino al controverso processo sui legami tra servizi segreti e criminalità

All'età di 94 anni è deceduto Bruno Contrada, ex dirigente della Polizia di Stato e poi numero tre del Sisde. La sua carriera investigativa si è svolta principalmente a Palermo, dove è stato coinvolto in diverse vicende legate alla mafia. Contrada è stato anche protagonista di un processo che ha acceso molte discussioni sui rapporti tra servizi segreti e criminalità.

Si è spento all’età di 94 anni Bruno Contrada. Ex dirigente della Polizia di Stato poi ex numero tre del Sisde, era stato al centro di controverse vicende legate alla mafia e alla cosiddetta ‘zona grigia’ tra servizi segreti e criminalità. Fatti per i quali, pur professandosi innocente, era stato condannato a 12 anni per l’accusa di concorso esterno, finendo di scontare la pena nel 2012. Contrata, una carriera tra luci, ombre e misteri. Nato a Napoli il 2 settembre 1931, aveva svolto tutta la sua carriera professionale a Palermo, in Sicilia. Qui aveva ricoperto incarichi prestigiosi, tra cui quello di capo della Squadra mobile di Palermo. Ma successivamente il suo nome rimase coinvolto nelle indagini sui presunti rapporti opaci tra 007 italiani e criminalità organizzata, poi culminati nella strage di via D’Amelio. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

