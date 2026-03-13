È deceduto all’età di 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente della Squadra mobile di Palermo e ex numero tre del Sisde, il servizio segreto civile italiano attivo dal 1977 al 2007. La sua carriera si è sviluppata durante gli anni più complessi della guerra di mafia in Sicilia, e la sua figura ha suscitato molte discussioni nel corso degli anni.

E' morto all'età di 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente della Squadra mobile di Palermo ed ex numero tre del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica ( Sisde, il servizio segreto civile italiano, attivo dal 1977 al 2007) negli anni più violenti della guerra di mafia in Sicilia. Il decesso è avvenuto ieri sera poco prima di mezzanotte, secondo quanto riferito da fonti della famiglia. Contrada è stato per decenni una figura centrale e controversa nella storia della lotta alla mafia e nei rapporti tra apparati dello Stato e criminalità organizzata. Dopo aver lavorato nella Squadra Mobile di Palermo, di cui divenne dirigente, guidò anche la sezione siciliana della Criminalpol e negli anni Ottanta entrò nel Sisde, il servizio segreto civile italiano, arrivando a ricoprire il ruolo di numero tre dell'organismo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bruno Contrada, morto il super poliziotto. Dalla mafia ai giudici, la sua storia sconvolgente

Articoli correlati

Leggi anche: Bruno Contrada è morto, super poliziotto nella guerra alla mafia e protagonista di una vicenda giudiziaria che divise l’Italia

Bruno Contrada, morto l’ex super poliziotto e dirigente SisdeÈ morto ieri sera a Palermo Bruno Contrada, ex super poliziotto protagonista della stagione delle stragi.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bruno Contrada

Temi più discussi: MORTO BRUNO CONTRADA, AVEVA 94 ANNI; Pasquale Bruno: L’Inter è più forte del Como ma il calcio è Paz, non i robot tutti uguali di oggi; Mafia e appalti: indagato anche l’ex eurodeputato Iacolino, appena nominato direttore del Policlinico di Messina; In Italia 200 mila hikikomori, per la maggior parte ragazze tra i 13 e i 15 anni: i segnali del ritiro sociale.

Bruno Contrada è morto a 94 anni. Dalla polizia ai servizi segreti alla condanna per mafia: chi era il superpoliziottoÈ morto a Palermo l'ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94, anni. Napoletano ma palermitano d'adozione aveva svolto la sua carriera a Palermo e ... corriereadriatico.it

E’ morto a Palermo Bruno Contrada, aveva 94 anniÈ morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex numero tre del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo, è stato al centro di una vicenda giudiziaria […] ... blogsicilia.it

#Palermo È morto Bruno Contrada, aveva 94 anni. Ex n.3 del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia, è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica in innocentisti e colpevolisti e che ha portato prima a un - facebook.com facebook

È morto Bruno Contrada, l'ex 007 nella guerra di mafia. Aveva 94 anni. L’ex numero tre del Sisde negli anni più violenti della guerra di mafia a Palermo, è stato al centro di una vicenda giudiziaria controversa che ha diviso l'opinione pubblica. x.com