Bruno Contrada è deceduto, suscitando reazioni e commenti nel mondo della giustizia e della cultura italiana. Per alcuni pubblici ministeri, la concezione di una vera cultura della giurisdizione sembra non essere mai stata pienamente sviluppata. La sua morte ha acceso discussioni su come vengono affrontate le questioni legali e sulla percezione dell’antimafia nel sistema giudiziario. La vicenda continua a dividere opinioni e a generare polemiche.

In morte di Bruno Contrada, c’è da scommetterci, il circo dell’antimafia professionistica si esibirà nei numeri più applauditi del suo repertorio: la spada di maramaldo, il calcio dell’asino, la fossa dei coccodrilli. Vi faccio io la rassegna stampa precognitiva, come i tre albini a bagnomaria di Minority Report, così vi risparmio la fatica e l’incazzatura. Ci sarà quello che scriverà che la condanna è stata revocata ma i pubblici ministeri avevano comunque ragione, quello che cavillerà sulle formule giuridiche, visto l’articolo ics e ai sensi dell’articolo ipsilon, quello che scriverà che Caponnetto gli ha detto che Falcone gli ha sussurrato che Borsellino gli ha fatto capire con uno sguardo che Contrada era un cornutone, e quello, più pavido, che farà un ritratto a carboncino parlando di ombre, risvolti e misteri mai del tutto chiariti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Bruno Contrada è morto, la cultura della giurisdizione per certi pm non è mai nata

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