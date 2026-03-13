Bruno Contrada, morto oggi all’età di 94 anni, aveva rilasciato un’intervista a Qn nel luglio 2017. In quella occasione, aveva dichiarato di non aver mai tradito lo Stato e aveva chiesto di riavere la divisa da poliziotto, esprimendo il desiderio di morire come rappresentante delle forze dell’ordine. La sua carriera e le sue parole sono ora al centro dell’attenzione pubblica.

Roma, 13 marzo 2026 – Ecco l’intervista che Bruno Contrada, morto oggi all’età di 94 anni, concesse a Qn nel luglio 2017. All'ex numero due del Sisde era stata revocata la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa. La pronuncia della Cassazione mise la parola fine su una storia giudiziaria lunga 25 anni. Contrada era stato arrestato il 24 dicembre del 1992 con un'accusa pesante: aver avuto rapporti con la mafia. --- "La sofferenza è finita". Tira un sospiro di sollievo Bruno Contrada e inizia a parlare. Venticinque anni fa l’arresto con l’accusa pesante di essere l’uomo dello Stato che aveva rapporti con la mafia. "La mia vita è stata devastata". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’intervista a Bruno Contrada dopo la revoca della condanna: “Mai tradito lo Stato. Ora ridatemi la divisa, voglio morire come poliziotto”

