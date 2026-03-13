Brunelli il re del gelato Buco da un milione di euro ma c’è il piano anti crisi | Siamo più forti di prima

Un'azienda famosa per il gelato artigianale ha registrato un buco finanziario di quasi 1,5 milioni di euro. Nonostante le difficoltà, l'azienda ha presentato un piano di gestione per superare la crisi. La situazione ha attirato l'attenzione di pubblico e stakeholders, che attendono sviluppi sulla strategia adottata per recuperare la stabilità finanziaria.

Un buco da quasi un milione e mezzo di euro, un'azienda simbolo del gelato artigianale italiano sull'orlo del tracollo e un piano per evitare il fallimento. Il Tribunale civile di Ancona ha omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti di Paolo Brunelli, maestro gelatiere di Senigallia tra i più conosciuti in Italia. Una decisione che consente all'attività di continuare a lavorare e di rimettere in ordine i conti dopo anni difficili segnati prima dal Covid e poi dall'alluvione. "Ci siamo rimboccati le maniche, come al solito", racconta lo stesso Brunelli parlando del percorso che ha portato alla soluzione della crisi. La decisione dei giudici omologa l'accordo raggiunto con i creditori e apre una strada per uscire dalla crisi dopo anni complicati.