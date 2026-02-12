Bretella la polemica sui lavori | Opera ferma il Governo risponda

Da lanazione.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Bretella di Firenzuola resta ferma, mentre i lavori sono ancora fermi. Nonostante i cambiamenti nel progetto e gli impegni presi da Autostrade per l’Italia, non si vede ancora alcun segnale di avanzamento. La gente si chiede quando partiranno davvero i lavori e chiede una risposta chiara dal Governo.

Che fine ha fatto il progetto della " Bretella " di Firenzuola? Nonostante il ridimensionamento del tracciato, non più in galleria, nonostante gli impegni di Autostrade per l’Italia, i lavori non sono ancora iniziati. E ora risolleva la questione il gruppo consiliare di minoranza firenzuolino " Bene Comune " che attacca direttamente il ministro Salvini: "Sono passati mesi – dice il capogruppo Giordano Allkurti - e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nessuna risposta, silenzio assoluto. Denunciamo con forza l’atteggiamento del ministro Matteo Salvini che, a oggi, non si è ancora degnato di rispondere all’interrogazione parlamentare presentata nel luglio 2025 dall’onorevole Simona Bonafè e dal senatore Dario Parrini: il Governo continua a fuggire dalle proprie responsabilità, ci ignora". 🔗 Leggi su Lanazione.it

bretella la polemica sui lavori opera ferma il governo risponda

© Lanazione.it - Bretella, la polemica sui lavori: "Opera ferma, il Governo risponda"

Approfondimenti su Bretella Firenzuola

Dopo il match, scoppia sui social la polemica sui bagni dello stadio. L'assessore Bravi rassicura: "In estate nuovi lavori in tutti i servizi igienici"

Dopo la recente partita, sui social si sono sollevate discussioni sui servizi igienici dello stadio Morgagni.

"La città risponda alle provocazioni". Remigrazione accende la polemica . Partiti e sindacati tornano in strada

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bretella Firenzuola

Argomenti discussi: Bretella, la polemica sui lavori: Opera ferma, il Governo risponda.

bretella la polemica suiBretella, la polemica sui lavori: Opera ferma, il Governo rispondaChe fine ha fatto il progetto della Bretella di Firenzuola? Nonostante il ridimensionamento del tracciato, non più in galleria, nonostante gli impegni di Autostrade per l’Italia, i lavori non sono ... lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.