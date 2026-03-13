brescia orco di 80 anni finisce in carcere dopo la condanna per molestie su una ragazzina undicenne

A Brescia un uomo di 80 anni è stato condannato e portato in carcere per aver molestato una bambina di 11 anni. La vicenda riguarda episodi di abuso che sono emersi durante le indagini e che hanno portato alla sua condanna. La sentenza è stata eseguita nelle scorse ore e l’uomo si trova ora nel carcere locale.

Brescia, 13 marzo 2026 – Ha abusato di una ragazzina sin da quando la piccola vittima aveva undici anni. Eseguito dalla polizia di Stato un ordine di carcerazione della procura di Brescia nei confronti di un uomo originario della provincia di Agrigento, condannato per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore, alla quale era legato da vincoli di parentela. Val Camonica, tenta di violentare due ragazze: arrestato un uomo di 34 anni Abusi continui e ripetuti . L'indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla vittima, che ha riferito di ripetuti episodi di violenza subiti a partire dall'età di undici anni e protrattisi fino al compimento della maggiore età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

