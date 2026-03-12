Un uomo condannato per aver commesso violenza sessuale su una quindicenne è stato recentemente incarcerato dopo aver scontato tre anni di detenzione. La condanna, ormai definitiva, ha portato alla sua reclusione. La vicenda riguarda un cittadino straniero identificato come S.K.

Condannato per violenza sessuale ai danni di una minore, ora è finito in carcere. Lo straniero – S.K. le sue iniziali – è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Stradella in esecuzione di un provvedimento di condanna definitiva. L’uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari nel territorio comunale di Bressana, dovrà scontare sette anni di reclusione. I fatti risalgono al 2023, quando la vittima aveva appena 15 anni. Nonostante la giovane età, la ragazzina aveva trovato la forza per denunciare quello che era successo. Secondo quanto emerso nel corso delle delicate indagini condotte dai carabinieri, l’uomo avrebbe agito d’astuzia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenza su una quindicenne. La condanna diventa definitiva. L’orco in carcere dopo tre anni

