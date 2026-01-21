Un giovane di 21 anni è stato condannato a sei anni di carcere per aver violentato una ragazzina di 14 anni vicino alla stazione di Busto Arsizio. L’arresto è avvenuto nel mese di aprile scorso in flagranza di reato. La vicenda ha suscitato attenzione nelle comunità locali, evidenziando l’importanza di interventi efficaci per la tutela delle vittime e la sicurezza pubblica.

Busto Arsizio (Varese), 21 gennaio 2026 – È stato condannato a sei anni di carcere il 21enne di origine nordafricana residente a Rozzano – hinterland sud milanese – arrestato il 14 aprile scorso in flagranza di reato per lo stupro di una ragazzina di soli 14 anni, d’origini peruviane, avvenuto in via Vercelli a Busto Arsizio. La sentenza di primo grado, con rito abbreviato (e quindi con pena scontata di un terzo), è stata pronunciata nel pomeriggio dal Gup del tribunale di Busto Arsizio Anna Giorgetti che non ha stabilito alcuna provvisionale. BUSTO ARSIZIO VARESE LUOGO AGGRESSIONE 14ENNE IN UN AREA DISMESSA IN VIA VERCELLI L’agguato nel buio . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’agguato, le botte e lo stupro: sei anni di carcere all’orco che a Busto Arsizio violentò una ragazzina 14enne vicino alla stazione delle Nord

