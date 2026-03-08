Dai robot di compagnia ai display intelligenti cose nuove viste al MWC

Al Mobile World Congress di Barcellona nel 2026, sono stati presentati diversi dispositivi innovativi tra cui robot di compagnia e display intelligenti. Lo smartphone continua a essere il focus principale dell’evento, ma vengono mostrati anche nuovi prodotti tecnologici che ampliano l’offerta nel settore. La manifestazione mette in mostra le ultime novità nel campo della tecnologia di consumo e delle soluzioni intelligenti.

AGI - Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona lo smartphone resta il centro della scena, ma non è più l'unico protagonista. Dalla fiera catalana emerge un mercato che prova a superare il telefono come oggetto isolato per trasformarlo nel nodo di un ecosistema più ampio, fatto di intelligenza artificiale, wearable, pc, tablet, auricolari, auto connesse e dispositivi domestici intelligenti. Il filo rosso dell'edizione 2026 è proprio questo: l'IA non viene più raccontata soltanto come una funzione aggiuntiva, ma come il motore che collega prodotti, servizi e scenari d'uso diversi. A Barcellona si è vista una tecnologia che punta a diventare più concreta, meno da demo e più integrata nella vita quotidiana.