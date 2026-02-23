10 cose viste alla london fashion week che riportano la moda inglese al centro

La London Fashion Week ha mostrato dieci tendenze che riportano la moda inglese al centro dell’attenzione, grazie a sfilate che hanno portato in passerella capi audaci e innovativi. Durante l’evento, stilisti e designer hanno presentato collezioni che riflettono un mix di tradizione e sperimentazione, attirando l'interesse di addetti ai lavori e appassionati. Le nuove proposte hanno confermato la vitalità del settore, pronti a influenzare le tendenze globali nei prossimi mesi.

S i è appena conclusa a Londra la Fashion Week dedicata all ’Autunno-Inverno 2026-2027, andata in scena dal 19 al 23 febbraio. E da ciò che si è visto, tra passerelle e presentazioni, la sensazione è chiara: Londra è in cerca di nuovo slancio. Non con nostalgia, ma con una strategia più lucida. Sedici anni fa la settimana londinese viveva il suo picco creativo ed economico, con oltre 250 designer in calendario e un indotto superiore ai 250 milioni di sterline. Oggi il format è più compatto, ma anche più selettivo. Come abbinare la felpa in pile con stile: 5 idee outfit cozy ma super fashion per l’inverno 2026 X Rispetto al periodo pre-Brexit e pre-pandemia il volume è inferiore, però qualità e posizionamento risultano più mirati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Moda, si accendono i riflettori sulla London Fashion WeekLa London Fashion Week è partita oggi, dopo aver scelto il mese di febbraio per celebrare la moda britannica.

Asics x Completedworks Gel-Kayano 20: le sneakers gioiello che rubano la scena alla London Fashion WeekAsics e Completedworks hanno presentato le nuove Gel-Kayano 20 alla London Fashion Week, portando le scarpe da corsa in passerella come veri e propri gioielli.

Tra alti e bassi, i look In e quelli Out fuori dalle sfilate della London Fashion Week x.com

