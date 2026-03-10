Milano 2026 | un solo QR per 230 eventi a Brera

Durante la Milano Design Week del 2026, che si svolge dal 20 al 26 aprile, sarà utilizzato un unico codice QR per accedere a 230 eventi a Brera. Questa iniziativa digitale mira a semplificare l’ingresso e la partecipazione degli spettatori, concentrando tutte le informazioni e i biglietti in un solo strumento. La scelta coinvolge i visitatori e gli organizzatori della manifestazione.

La Milano Design Week del 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, introduce una soluzione digitale per gestire i flussi di visitatori nel cuore pulsante della città. Il nuovo sistema, denominato Fuorisalone Passport, permette di accedere a numerosi eventi del Brera Design District tramite un unico codice QR personale, eliminando la necessità di registrazioni ripetute. Questa innovazione, nata dall'esigenza di coordinare centinaia di iniziative sparse, promette di ottimizzare l'esperienza di visita senza però garantire il salto delle code fisiche all'ingresso dei singoli spazi. L'iniziativa è stata ideata e realizzata da Studiolabo per affrontare la frammentazione che ha caratterizzato le edizioni precedenti, dove ogni organizzatore gestiva autonomamente le proprie liste di accesso.