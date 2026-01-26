Dal 5 all’8 febbraio, Bologna ospita Art City 2026, un evento che coinvolge oltre 300 iniziative tra arte e cultura, in concomitanza con Arte Fiera. La manifestazione rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio artistico della città, offrendo un’occasione di confronto e scoperta per residenti e visitatori. Il sindaco Matteo Lepore sottolinea come questa iniziativa possa essere un esempio di ispirazione per il futuro culturale di Bologna.

Bologna, 27 gennaio 2026 – Art City 2026, che torna ad animare con la creatività la nostra città dal 5 all’8 febbraio, in concomitanza con Arte Fiera, è per il sindaco Matteo Lepore un modello di grande ispirazione per il futuro di Bologna. Lo ha detto questa mattina, commentando il programma speciale di quest’anno curato da Caterina Molteni, che col titolo “ Il corpo della lingua ” porterà il pubblico a scoprire luoghi preziosi e noti ma anche mai varcati dall’arte, dell’Alma Mater Stduiorum. La mappa interattiva degli eventi di Art City 2026 Perché Art City è importante per Bologna. “C’è chi ha scelto di venire a visitare Bologna proprio attirato da Art City - ha spiegato -, che ha anche motivato molti studenti a scegliere la nostra città per studiare e divenire poi cittadini bolognesi”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Programma di Art City 2026: Bologna si illumina con oltre 300 eventi tra arte e stupore

