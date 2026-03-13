Brasile | stop visita USA a Bolsonaro

In Brasile, il giudice Alexandre de Moraes ha annullato il permesso per l’incontro tra il consigliere Darren Beattie e l’ex presidente Jair Bolsonaro. La visita prevista non si terrà più, lasciando in sospeso i piani di incontri ufficiali tra le parti. La decisione è stata presa in via ufficiale e comunicata dall’autorità giudiziaria.

Il permesso per l’incontro tra il consigliere Darren Beattie e l’ex presidente Jair Bolsonaro è stato annullato dal giudice Alexandre de Moraes. Questa decisione arriva dopo che il ministero degli Esteri brasiliano ha segnalato alla Corte suprema i rischi di ingerenza negli affari interni del paese. L’autorizzazione iniziale, concessa due giorni prima per una visita prevista il 18 marzo, è stata revocata a seguito di un avviso ufficiale dell’Itamaraty. Il ministro Mauro Vieira ha chiarito che la richiesta non era mai transitata attraverso i canali diplomatici ufficiali. Il cuore del conflitto risiede nella percezione di un’interferenza estera in questioni giudiziarie nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brasile: stop visita USA a Bolsonaro Articoli correlati Brasile, Bolsonaro ha lasciato il carcereL’ex presidente, condannato a 27 anni per tentato golpe, è stato trasferito in ospedale per un intervento chirurgico. Leggi anche: Brasile: ex presidente Bolsonaro operato per singhiozzo cronico Trump: The Embarrassment That Won't Stop Tutto quello che riguarda Brasile stop visita USA a Bolsonaro Discussioni sull' argomento Neymar si ferma: niente Santos, Ancelotti resta in attesa...; Brasile-Messico, Lula: 'Sheinbaum in visita tra giugno e luglio'; Il Paese dove si vive meglio? Ecco la nostra classifica per il 2026 (al 15esimo posto c’è sempre l’Italia); Brasile, USA, Arabia Saudita? No, ecco dove sta nascendo il più grande stadio del mondo. "Alisson Santos col Brasile al Mondiale Opzione impossibile" Pensiero netto e deciso di Sabatino Durante, agente FIFA ed esperto di calcio sudamericano, che non crede minimamente alla possibilità di vedere la nuova stellina del Napoli brillare al Mondia - facebook.com facebook Dal Brasile, le parole di #Arthur sul suo futuro x.com