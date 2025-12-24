Brasile Bolsonaro ha lasciato il carcere

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni e 3 mesi per tentato colpo di Stato, è uscito dal carcere per la prima volta da fine novembre. Al momento si trova nella clinica privata Df Star di Brasilia, dove nel giorno di Natale verrà sottoposto a un intervento chirurgico. Bolsonaro era già stato operato in aprile. La Camera dei deputati del Congresso nazionale del Brasile il 10 dicembre ha approvato un disegno di legge che garantirebbe un consistente sconto di pena all’ex presidente: se il testo dovesse passare anche l’esame del Senato, Bolsonaro vedrebbe infatti ridotta la condanna a poco più di 2 anni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Brasile, Bolsonaro ha lasciato il carcere Leggi anche: Brasile, Bolsonaro finisce in carcere Leggi anche: In Brasile Bolsonaro lascia il carcere per essere operato a Natale Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Brasile, Lula annuncia che metterà il veto a una legge che punta a ridurre la pena di Bolsonaro; Lula annuncia il veto alla legge che ridurrebbe la pena di Bolsonaro; Il parlamento brasiliano ha approvato la riduzione della pena di Bolsonaro; I supporter di Bolsonaro boicottano le Havaianas perché troppo di sinistra. In Brasile Bolsonaro lascia il carcere per essere operato a Natale - Un giudice della corte suprema brasiliana ha autorizzato l’ex presidente Jair Bolsonaro a lasciare il carcere il 24 dicembre per essere ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. internazionale.it

