Brasile | ex presidente Bolsonaro operato per singhiozzo cronico

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è sottoposto a un intervento di blocco del nervo frenico, finalizzato a trattare un singhiozzo cronico persistente. L’intervento, eseguito a Brasilia, mira a risolvere un disturbo che aveva influenzato la sua qualità di vita. La notizia evidenzia un intervento medico di routine, senza complicazioni note, e rappresenta un passo importante nel percorso di cura dell’ex presidente.

Brasilia, 29 dic. (Adnkronos) - Jair Bolsonaro si è sottoposto sabato a "un intervento di blocco del nervo frenico" per curare il suo singhiozzo cronico. Lo ha riferito sui social media la moglie Michelle Bolsonaro. I medici che hanno curato l'ex presidente brasiliano hanno dichiarato che l'operazione è andata bene e di aver bloccato il nervo frenico destro e di aver programmato un nuovo intervento entro 48 ore per bloccare quello sinistro. "Sono stati nove mesi di lotta e angoscia, con intoppi quotidiani", ha aggiunto la moglie. Nella letteratura medica il nervo frenico è descritto come un nervo vitale che ha origine nel collo e che controlla il diaframma, il muscolo principale della respirazione.

Bolsonaro tornato in sala operatoria per un intervento al nervo frenico - L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro è stato sottoposto a un nuovo procedimento chirurgico all'ospedale DF Star di Brasilia, dove è ricoverato da mercoledì scorso e dove è già stato sottoposto g ... ansa.it

Brasile, Bolsonaro operato. Stabile dopo 4 ore di intervento - L'intervento è stato autorizzato lunedì scorso dal ministro Alexandre de Moraes, della Corte Suprema Federale. tg.la7.it

Brasile, Bolsonaro ha lasciato il carcere: l'ex presidente, condannato a 27 anni per tentato golpe, è stato trasferito in ospedale x.com

