Bper | 1,36 miliardi in dividendi e fusione con Popolare

Il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e ha deciso di distribuire oltre 1,36 miliardi di euro in dividendi. Contestualmente, è stato confermato il progetto di fusione con Popolare di Sondrio. La decisione riguarda anche l’adozione di nuove strategie di crescita e consolidamento.

Il consiglio di amministrazione di BPER Banca ha sancito l’approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, confermando un progetto che prevede la distribuzione di dividendi per oltre 1,36 miliardi di euro. Questa decisione, presa nel contesto della fusione con la Popolare di Sondrio, segna un momento cruciale per il sistema bancario lombardo e le sue implicazioni territoriali. L’assemblea ordinaria degli azionisti è fissata per il 23 aprile 2026, dove sarà definita la destinazione dell’utile e i dettagli operativi legati all’integrazione delle due realtà finanziarie. Il saldo del dividendo è calcolato su 0,56 euro per azione, considerando il numero massimo di azioni emesse dopo l’aumento di capitale necessario per l’incorporazione della banca di Sondrio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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