Borsone sospetto in un garage di San Girolamo all' interno dosi di hashish | arrestato 20enne

Nel quartiere San Girolamo di Bari, un borsone sospetto trovato in un garage ha portato all’arresto di un 20enne, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La segnalazione tramite l’app Youpol e l’intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di sequestrare dosi di hashish e di intervenire tempestivamente.

Un borsone sospetto in un condominio, quindi la segnalazione alla Polizia attraverso l'app Youpol e l'intervento degli agenti: un 20enne è stato arrestato nel quartiere San Girolamo a Bari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Personale della sezione Anti-Droga.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Dosi di coca nella cinta dei pantaloni e 20mila euro in un borsone: arrestato Nel borsone termico 18 dosi di cocaina, arrestato in centro un finto riderUn cittadino tunisino di 28 anni è stato arrestato a Modena dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Viaggio in auto per un caricare un kg di droga: la polizia 'li riconosce'; Genova, trovati con un chilo di droga nel borsone: arrestati; Fermati con un borsone con dentro un chilo di hashish, arrestati due uomini; Genova Sampierdarena: due arrestati per droga. Fermati con un borsone con dentro un chilo di hashish, arrestati due uominiLa Polizia di Stato li ha individuati dopo un appostamento tra piazza Caricamento e Sampierdarena; uno dei due era anche in possesso di un coltello a serramanico ... lavocedigenova.it Tentata rapina all’ufficio postale di Gravina di Catania: la Polizia di Stato ha arrestato tre uomini, sorpresi all’interno con un borsone contenente i cassetti dell’ATM e contanti per circa 150.000 euro. Indagini in corso, presunzione di innocenza fino a sentenza d - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.