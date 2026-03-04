Maxi sequestro di droga | 54 chili di hashish in un appartamento altri 5 in un' auto

La polizia ha sequestrato 54 chili di hashish nascosti in un appartamento di Aprilia, mentre altri 5 chili sono stati trovati all’interno di un’auto. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile, che ha scoperto il traffico di droga durante un intervento di routine. Nessun dettaglio sulle persone coinvolte è stato comunicato al momento.

La perquisizione all'interno di un'abitazione di Aprilia, dove i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato anche un chilo di cocaina, contanti e materiale per confezionare le dosi Un ingente quantitativo di droga è stato scoperto e sequestrato dalla squadra mobile in un appartamento di Aprilia. Due persone, un uomo e una donna, entrambi 50enni, sono stati arrestati. Nell'ambito di una mirata attività antidroga, gli investigatori hanno individuato i due soggetti e, nel corso di un servizio di osservazione e controllo, nelle prime ore della mattinata di oggi, 4 marzo, hanno perquisito l'abitazione. Poco prima i poliziotti avevano notato che la donna aveva raggiunto l'appartamento dell'uomo e aveva ricevuto da questi uno scatolone che aveva riposto all'interno della sua auto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Fiuggi, maxi sequestro di droga: in casa oltre 2 chili di hashish e cocaina. Arrestato 40enne

Leggi anche: Maxi sequestro di hashish tra Bergamo e provincia: oltre 70 chili di droga, due arresti

Una selezione di notizie su Maxi sequestro di droga 54 chili di....

Temi più discussi: Bolzano, maxi sequestro di droga nei parchi cittadini; Gli agenti della squadra mobile sequestrano novanta chili di cocaina: due arresti; Provincia di Cosenza, 4 arresti e maxi sequestro di droga: oltre 6 kg di hashish tolti dalle piazze; Maxi sequestro di droga a Catania, intercettati 90 chili di cocaina.

Aprilia, maxi sequestro di droga della Polizia di Stato: arrestati un uomo e una donnaNel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati 370 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio ... latinaoggi.eu

Bolzano, maxi sequestro di droga nei parchi cittadiniOltre un chilo e trecento grammi di stupefacenti sono stati rinvenuti dai finanzieri del Comando Provinciale tra i Prati del Talvera e i Giardini del Lungo Isarco. L’operazione è scattata dopo le segn ... altoadige.it

Viareggio, macchina senza assicurazione, i vigili dispongono il sequestro: è quella dell'assessore con delega alla polizia municipale Nel pomeriggio di martedì, Rodolfo Salemi ha poi provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa della sua auto I vigili u facebook

La procura di Milano ha ordinato un sequestro preventivo di oltre 24 milioni di euro alla filiale italiana di CEVA Logistics, grande e importante azienda multinazionale che si occupa di trasporti e logistica, seguendo un metodo ormai consolidato x.com