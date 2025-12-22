Spread in calo a 68 punti | fiducia in Italia ma Btp meno convenienti

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi ha aperto la settimana in calo, attestandosi a 68 punti base, rispetto ai 68,9 registrati venerdì scorso. Il rendimento del Btp decennale resta stabile al 3,58%, mentre quello del titolo tedesco cresce leggermente fino al 2,9%. Un movimento apparentemente minimo, ma che conferma la tendenza degli ultimi mesi: la progressiva riduzione del divario tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi. Questo dato, se letto con attenzione, racconta molto più di una semplice oscillazione numerica. Parla di fiducia, di percezione del rischio e di convenienza, tanto per gli investitori quanto per lo Stato italiano.

O. NAPOLI, OK SPREAD PER CONTI PUBBLICI, MA GRAZIE A TASSE COME PRODI Dichiarazione di Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione: Mi associo anch’io a quanti nel centrodestra esprimono soddisfazione per il calo record dello spread. - facebook.com facebook

