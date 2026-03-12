Spread a 76 punti | il costo del denaro sale per tutti

Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta a 76 punti base nel mattino del 12 marzo 2026, con un aumento rispetto ai giorni scorsi. Lo spread continua a salire, influenzando i mercati finanziari e il costo del denaro per tutti gli investitori coinvolti. La variazione si verifica in un contesto di attenzione sui mercati europei.

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha raggiunto 76 punti base nel mattino del 12 marzo 2026, segnando una crescita continua rispetto ai giorni precedenti. I rendimenti dei Btp a dieci anni si attestano al 3,70%, mentre l’asta dei Bot a dodici mesi si è conclusa con un rendimento medio ponderato del 2,4%. Questa dinamica finanziaria incide direttamente sui costi di finanziamento per lo Stato e sulle condizioni economiche delle imprese italiane. L’aumento del differenziale non è isolato ma riflette una volatilità più ampia che tocca anche i mercati francesi e spagnoli, con gli Oat che hanno i loro rendimenti salire improvvisamente al 3,58% portando lo spread francese a 65 punti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

