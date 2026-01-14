CasermArcheologica nel 2025 oltre 10.000 tra ingressi e persone partecipanti alle attività

Nel 2025, CasermArcheologica a Sansepolcro ha accolto complessivamente 9.628 visitatori e partecipanti alle attività. La struttura, ubicata nel centro storico di Arezzo, continua a rappresentare un punto di riferimento per la promozione culturale e archeologica della zona. I dati evidenziano un interesse costante e una crescente partecipazione alla proposta culturale offerta nel corso dell’anno.

Arezzo, 14 gennaio 2026 – Nel corso del 2025 CasermArcheologica a Sansepolcro ha registrato 9.628 persone coinvolte tra le mura di Palazzo Muglioni, di questi 3.836 sono under 35, a testimonianza di una forte partecipazione delle nuove generazioni, all'interno dell'edificio che è stato recuperato e restituito alla cittadinanza come luogo culturale aperto tutti i giorni con orario continuato. Oltre alle presenze a CasermArcheologica altre migliaia di persone, difficili da contare visto che si è trattato di iniziative a ingresso gratuito, hanno partecipato agli eventi che l'organizzazione ha curato fuori dal proprio spazio di Sansepolcro, ad Arezzo, a Badia Tedalda, a Subbiano.

