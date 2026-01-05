Ambulanze senza medici e infermieri a rischio aggressioni | Situazione frustrante

Le ambulanze senza medici e infermieri rappresentano un rischio crescente per il personale del 118, che si trova spesso a fronteggiare situazioni di tensione e aggressioni. La carenza di personale specializzato aumenta la vulnerabilità degli operatori, compromettendo la sicurezza e l’efficacia delle emergenze. È importante affrontare questa problematica per garantire un’assistenza tempestiva e sicura, tutelando sia i professionisti che i pazienti.

Le ambulanze senza medici mettono in pericolo il personale del 118, esposto a possibili aggressioni a causa della frustrazione di pazienti o loro familiari. E' questo il tenore di una segnalazione inoltrata da un infermiere, che lavora in automedica sul territorio casertano, all'associazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ambulanze senza medici e infermieri a rischio aggressioni: "Situazione frustrante" Leggi anche: Infermieri e medici insieme contro le aggressioni: "Non devono essere considerate un rischio del mestiere" Leggi anche: Aggressioni in ospedale, a Verona braccialetti salvavita per medici e infermieri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Al 118 di Torino arrivano 1200 chiamate al giorno: «Ma mancano medici e infermieri»; Ambulanze e nuovo piano: Penalizzati con altri tagli; Stop all’autoinfermieristica in Valdarno, Chiassai Martini: “Una scelta inspiegabile”; L’ultimo turno del dottor Bolognini: la festa al 118 – LE FOTO E IL VIDEO. Smi: no alle ambulanze con infermieri e senza medici - Secondo il Sindacato a gestire i codici rossi delle ambulanze con a bordo solo gli infemieri sono spesso i medici di Continuità Assistenziale. quotidianosanita.it Lombardia. Medici e infermieri in ambulanza: volontari o professionisti? - Un documento di AREU Lombardia stabilisce che, se all’interno dell’ambulanza prendono servizio un volontario puramente “laico” o un medico specialista, non ci sono differenze di sorta. quotidianosanita.it Medici sulle ambulanze, l'impegno del dg Spinosa: «Garantiremo il servizio» - «Sarà messo in atto quanto è possibile per mantenere medicalizzate le quattro ambulanze che attualmente viaggiano ancora con il medico a bordo sul territorio». ilmattino.it https://www.ondatv.tv/cronaca/ambulanze-in-codice-rosso-si-scoprono-le-carte-tre-medici-in-arrivo/ il 20 gennaio si aprono le buste per la gara sulle ambulanze da rinnovare. Tre medici hanno risposto al bando per il 118 e pronto soccorso - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.