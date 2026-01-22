Assegno unico e Bonus nido novità per chi ha il permesso per attesa occupazione | le indicazioni dell’INPS

L'INPS ha aggiornato le proprie disposizioni, riconoscendo il permesso per attesa occupazione come titolo valido ai fini dell'accesso all'Assegno unico e al Bonus nido. Questa novità, in linea con le recenti sentenze, offre nuove possibilità di sostegno alle famiglie con permesso di attesa occupazione. Di seguito, le indicazioni ufficiali dell'INPS per usufruire delle misure.

L’INPS include il permesso per attesa occupazione tra i titoli validi per Assegno unico e Bonus nido, adeguandosi a recenti sentenze. Le domande saranno accolte con riserva di restituzione in attesa del giudizio definitivo della Cassazione. L’INPS, con il messaggio n. 205 del 22 gennaio 2026, ha comunicato l’inclusione dei titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i beneficiari dell’Assegno unico e universale (AUU) e del Bonus asilo nido. La decisione scaturisce da una serie di pronunce giudiziarie che hanno considerato illegittima l’esclusione di questa categoria di cittadini stranieri.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Bonus tiroide 2026, chi ha diritto all'assegno dell'Inps e quanto spettaIl Bonus tiroide 2026 è un sostegno economico previsto dall'Inps destinato a chi affronta patologie tiroidee gravi.

