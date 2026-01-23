Solofra AV | Furto di elettricità scoperto dai Carabinieri della locale stazione

I Carabinieri di Solofra, in collaborazione con il Servizio Elettrico Nazionale, hanno individuato un furto di energia elettrica per oltre 46.000 euro. Attraverso accertamenti, hanno scoperto un contatore manomesso che ha consentito al 50enne coinvolto di sottrarre energia illegittimamente. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica.

Manomesso il contatore dell'azienda: scoperto un furto di energia per oltre 46mila euro. I Carabinieri della Stazione di Solofra a seguito di indagini effettuate congiuntamente a personale del Servizio Elettrico Nazionale, deferivano in stato di libertà un 50enne del posto ritenuto responsabile di furto aggravato di energia elettrica. L'attività condotta con il supporto del personale tecnico ispettivo della società di distribuzione elettrica nazionale ha permesso di scoprire la manomissione della misurazione dell'energia elettrica dell'azienda di cui l'uomo è legale rappresentante, ciò ha permesso di ricontrare che per circa tre anni l'azienda si è impossessata indebitamente di circa 324. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla manomissione del contatore.

