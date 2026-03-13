L’ex presidente brasiliano è stato ricoverato in ospedale a causa di una broncopolmonite dopo aver accusato un malore nel carcere di Brasilia. Un diplomatico statunitense aveva chiesto di visitarlo, ma gli è stato negato l’accesso. La notizia è stata resa nota dalle autorità brasiliane senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del politico.

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato dopo aver avuto un malore nel carcere di Brasilia. A darne notizia su X è stato il figlio, Flavio, spiegando che «le prime informazioni indicano che si è svegliato con brividi e ha vomitato molto». Bolsonaro è stato condannato a 27 anni di detenzione per tentato golpe e soffre da tempo di problemi di salute che hanno già reso necessari diversi ricoveri, anche a causa delle complicazioni seguite dall’accoltellamento all’addome subito durante un comizio elettorale nel 2018. I medici hanno reso noto che l’uomo si trova in terapia intensiva a causa di una broncopolmonite. La polizia ha scortato l’ambulanza che trasportava il 70enne fino all’entrata dell’ospedale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bolsonaro ricoverato in ospedale per broncopolmonite: vietato l’ingresso al diplomatico Usa che voleva visitarlo

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