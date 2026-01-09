Vietato l’ingresso ai maranza Lo chef lancia il divieto che divide l’Italia

Il noto chef palermitano Natale Giunta ha affisso un cartello con la scritta “Vietato l’ingresso ai maranza” fuori dal suo ristorante. La provocazione, che ha suscitato discussioni, mira a stimolare una riflessione sui comportamenti e sulla cultura urbana. Un gesto che, pur divise, invita a riflettere sul senso di comunità e rispetto all’interno della società siciliana.

Una provocazione che divide ma invita alla riflessione. Natale Giunta, noto chef palermitano che in passato ha denunciato il racket del pizzo, ha deciso di esporre un cartello fuori dal suo locale City Sea al Molo Trapezoidale di Palermo. Il messaggio è chiaro: divieto d'ingresso a chi incarna la "cultura di Gomorra", tra tute lucide, occhiali falsi e atteggiamenti aggressivi. "La tua presenza non è benvenuta, il tuo stile non è ammesso", scrive Giunta su Facebook. Lo chef specifica il suo bersaglio: "Se indossi una tuta lucida imitazione Armani, occhiali Cartier falsificati, una borsa Gucci non autentica e una collana di provenienza incerta, il tutto accompagnato da una barba che richiama il discutibile stile Gomorra, sei invitato a non entrare nei miei locali".

