(LaPresse) L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico per un’ernia. Bolsonaro, che dal mese di novembre sta scontando una condanna a 27 anni di reclusione per tentato colpo di Stato, dovrebbe essere operato il giorno di Natale. Il ricovero è avvenuto dopo il via libera del giudice della Corte Suprema brasiliana Alexandre de Moraes, che ha autorizzato l’intervento sulla base delle valutazioni dei medici della polizia federale. Secondo quanto riferito dai sanitari, l’ernia interessa la zona inguinale e provoca dolore all’ex leader di estrema destra, rendendo necessario l’intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brasile, Bolsonaro ricoverato per intervento all’ernia durante la detenzione

Leggi anche: Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro: detenzione cautelare

Leggi anche: Brasile, Bolsonaro arrestato: aveva danneggiato la cavigliera elettronica

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I difensori di Bolsonaro chiedono la scarcerazione per essere operato a Natale; Bolsonaro autorizzato dalla Corte Suprema a intervento chirurgico durante la detenzione per tentato golpe; Bolsonaro del Brasile sarà sottoposto a intervento chirurgico per ernia giovedì; Bolsonaro, permesso di uscire dal carcere.

In Brasile Bolsonaro lascia il carcere per essere operato a Natale - Un giudice della corte suprema brasiliana ha autorizzato l’ex presidente Jair Bolsonaro a lasciare il carcere il 24 dicembre per essere ricoverato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. internazionale.it