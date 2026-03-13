Bologna frasi jihadiste su Tik Tok | denunciato un maliano

Un cittadino maliano, residente a Bologna, è stato denunciato in libertà per aver pubblicato frasi jihadiste su TikTok. L'uomo è accusato di aver commesso il reato di istigazione a delinquere aggravato dall’uso di strumenti informatici. L’indagine ha portato alla sua identificazione e alla successiva denuncia.

Un cittadino maliano residente a Bologna è stato denunciato in stato di libertà per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall'utilizzo di strumenti informatici. La Digos ha dato seguito a un decreto di perquisizione personale, locale e informatica dell'indagato. Nei filmati acquisiti, l'indagato pronunciava in dialetto africano frasi dal chiaro tenore intimidatorio, manifestando la volontà di uccidere un altro utente dello stesso social network e istigando così i suoi follower. A destare particolare attenzione, anche i riferimenti a tematiche religiose fondamentaliste, accompagnate da espressioni riconducibili alla retorica jihadista. 🔗 Leggi su Iltempo.it

