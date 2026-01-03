Hair oiling non solo un trend su Tik Tok | come nasce il rituale
L’hair oiling, spesso associato ai trend sui social media, rappresenta un rituale di cura dei capelli che mira a rafforzarli e favorirne la crescita. Questa tecnica, ormai diffusa anche tra chi si dedica all’haircare quotidiana, si basa sull’applicazione di oli naturali per migliorare la salute dei capelli e del cuoio capelluto, offrendo un metodo semplice e naturale per prendersi cura della propria chioma.
In questo periodo di buoni propositi in tantissimi si approcciano all’haircare. Tra le tecniche più affascinanti e più replicate c’è sicuramente l’hair oiling, che ha come fine quello di rinforzare i capelli e farli crescere. Si tratta di un rito ayurvedico, tramandato di madre in figlia, che non si limita alla sola crescita dei capelli, ma va a prendersi cura del proprio corpo. Inoltre, secondo la medicina olistica, con il massaggio che è parte del rito si va ad aprire il “chakra della corona”, il centro energetico legato alla saggezza e all’illuminazione. Hair oiling, do’s and don’ts di questa pratica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
