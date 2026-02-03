Macia | Olimpiadi Sanremo e ballo | Coreografie su Tik Tok? Impossibile
Macia Del Prete si prepara a vivere l’evento più grande in Italia. Tra prove e allenamenti allo stadio di San Siro, racconta di essere carica, anche se tra una coreografia e l’altra, il ritmo resta intenso. La cerimonia di apertura si avvicina, e i volontari si sfidano tra prove di ballo e dettagli tecnici. Macia sorride e dice che non sarà facile riprodurre su Tik Tok le coreografie di Sanremo o di altre occasioni, ma l’entusiasmo non manca. La città si prepara a ospitare le Olimpiadi,
Mancano solo tre giorni alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 e allo stadio di San Siro si prova e si riprova: "Siamo carichi di cose da fare, ma entusiasti", ci spiega Macia Del Prete in un ritaglio di tempo tra un “cinque, sei, sette, otto” e l’altro. È una dei coreografi dell’evento firmato da Balich Wonder Studio, insieme a Riva&Repele, Compagnia Fattoria Vittadini, Beatrice Alessi, Adriano Bolognino e Dimitra Kritikidi: ognuno si occupa un segmento dello spettacolo, dalla scelta della crew di ballerini alla coreografia vera e propria. Quarantenne di Torre Annunziata, Macia Del Prete ha iniziato a muovere i primi passi nella scuola di danza di sua madre, poi si è formata tra gli Stati Uniti e la Spagna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
