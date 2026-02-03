Macia | Olimpiadi Sanremo e ballo | Coreografie su Tik Tok? Impossibile

Macia Del Prete si prepara a vivere l’evento più grande in Italia. Tra prove e allenamenti allo stadio di San Siro, racconta di essere carica, anche se tra una coreografia e l’altra, il ritmo resta intenso. La cerimonia di apertura si avvicina, e i volontari si sfidano tra prove di ballo e dettagli tecnici. Macia sorride e dice che non sarà facile riprodurre su Tik Tok le coreografie di Sanremo o di altre occasioni, ma l’entusiasmo non manca. La città si prepara a ospitare le Olimpiadi,

Mancano solo tre giorni alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026 e allo stadio di San Siro si prova e si riprova: "Siamo carichi di cose da fare, ma entusiasti", ci spiega Macia Del Prete in un ritaglio di tempo tra un “cinque, sei, sette, otto” e l’altro. È una dei coreografi dell’evento firmato da Balich Wonder Studio, insieme a Riva&Repele, Compagnia Fattoria Vittadini, Beatrice Alessi, Adriano Bolognino e Dimitra Kritikidi: ognuno si occupa un segmento dello spettacolo, dalla scelta della crew di ballerini alla coreografia vera e propria. Quarantenne di Torre Annunziata, Macia Del Prete ha iniziato a muovere i primi passi nella scuola di danza di sua madre, poi si è formata tra gli Stati Uniti e la Spagna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Hair oiling, non solo un trend su Tik Tok: come nasce il rituale L’hair oiling, spesso associato ai trend sui social media, rappresenta un rituale di cura dei capelli che mira a rafforzarli e favorirne la crescita. Colour melting, la tecnica capelli sfumata già virale su Tik Tok La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Tik Tok(...)è stata la sconfitta anche dei brutti.E dei poveri. (..) ai moderatori dei contenuti viene detto di cancellare i post creati da utenti TROPPO BRUTTI,O POVERI O DISABILI perché quei video avrebbero abbassato l'engagement degli altri utenti. Qualcosa x.com I primi contatti sul social Tik Tok, gli interessi comuni, le confidenze. Quarant'anni lei, qualche anno in meno lui: il rapporto è proseguito per mesi, "farcito" di parole dolci - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.