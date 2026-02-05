Byd e i suoi fratelli L’inarrestabile avanzata dei marchi cinesi nel vecchio continente

L’arrivo dei marchi cinesi come BYD sta rivoluzionando il mercato automobilistico europeo. I dealer dei grandi costruttori europei, giapponesi e coreani si mostrano sorpresi e un po’ preoccupati di fronte ai numeri di vendita dei nuovi arrivati di Pechino. La crescita di questa concorrenza mette in discussione gli equilibri di lunga data e spinge le aziende tradizionali a ripensare strategie e offerte.

"Mamma, li cinesi!". Sembra quasi di sentirli i sales manager dei costruttori che fino a oggi erano stati protagonisti indiscussi del mercato del vecchio continente – car maker europei, giapponesi e coreani – mentre guardano con stupore (e apprensione) i dati di vendita dei "new comers" di Pechino. Che crescono a livelli non meno che esponenziali. Emblematico il caso BYD. "Entro fine 2026, raddoppieremo il numero di punti vendita in Europa arrivando a quota 2 mila", aveva annunciato a metà novembre scorso Maria Grazia Davino, direttore regionale BYD per il Vecchio Continente (ed ex manager di Stellantis): "In linea coi concorrenti di successo, dobbiamo conquistare la vicinanza ai clienti".

