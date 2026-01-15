L’NBA sbarca nel Vecchio Continente per gli Europe Games 2026

L’NBA annuncia la sua presenza in Europa con gli Europe Games 2026, segnando un passo importante nell’espansione globale. L’evento coinvolgerà team come Orlando Magic e Memphis Grizzlies, oltre a possibili collaborazioni con società italiane come il AC Milan. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per rafforzare il legame tra il basket statunitense e il pubblico europeo, contribuendo alla crescita dello sport nel continente.

L’NBA accelera il suo processo di espansione globale e guarda con decisione all’Europa. In attesa di sviluppi concreti legato al progetto NBA Europe, che a quanto pare vedrebbe coinvolte anche alcune società italiane, tra le quali il Milan, la lega statunitense mette in scena due appuntamenti di altissimo livello: Orlando Magic e Memphis Grizzlies si . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

