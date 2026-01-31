Esplosione in un' abitazione ad Adelfia | vigili del fuoco sul posto

Questa mattina a Adelfia, un’esplosione ha scosso un’abitazione in via Oberdan. I vigili del fuoco sono arrivati subito sul posto per mettere in sicurezza la zona e verificare eventuali danni o feriti. Al momento, non ci sono notizie di persone rimaste ferite, ma i soccorritori stanno ancora lavorando per chiarire le cause dello scoppio.

Un'esplosione si è verificata nella mattinata di oggi, 31 gennaio, in un'abitazione ad Adelfia. Lo scoppio, secondo quanto si apprende, si sarebbe verificato in un immobile in via Oberdan. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. Non si conoscono al momento le.

