Boato terrorizza i residenti in serata | vigili del fuoco sul posto

Nella serata di oggi, una forte esplosione ha scosso via Stadera a Napoli, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco. Testimoni riferiscono che l’esplosione sarebbe avvenuta a causa di un grande petardo, provocando grande paura tra i residenti che sono usciti in strada. Sul luogo sono arrivati i soccorritori per gestire la situazione e verificare eventuali danni.

Una forte esplosione si è verificata nella serata di oggi nella zona di via Stadera a Napoli. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe esploso un grosso petardo, ma la paura tra i residenti è stata enorme, tanto da spingerli a scendere in strada. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, allertati dopo lo scoppio. In un primo momento, come testimoniano anche diversi utenti sui social, si era pensato allo scoppio di una bomba carta o allo scoppio di una bombola di gas in una palazzina. Le due ipotesi, al momento, non sembrano trovare conferme. Infatti, non si registrano feriti. Lo scoppio ha solo causato - oltre alla grande paura - una grossa colonna di fumo nero.