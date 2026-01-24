Incredibile festeggio con Coca e insalata | Robbie Williams supera i Beatles in Gran Bretagna È l’artista con il maggior numero di album al numero uno in classifica

Robbie Williams ha raggiunto un importante traguardo nella musica britannica, superando i Beatles come artista con il maggior numero di album al primo posto in classifica nel Regno Unito. Con il suo nuovo album, “BritPop”, consolidando il suo successo, Williams conferma il suo ruolo di protagonista sulla scena musicale nazionale. Un risultato che riflette la sua costante presenza e rilevanza nel panorama musicale contemporaneo.

Robbie Williams con il suo nuovo album “BritPop ” entra di diritto nella storia della musica britannica. Il motivo? Il cantante ha raggiunto un traguardo straordinario nella classifica degli album del Regno Unito, superando i Beatles e diventando l’artista con il maggior numero di album al numero uno della hit-parade. Il nuovo album di Williams, “Britpop”, uscito il 16 gennaio, è il sedicesimo della sua carriera da solista a conquistare la vetta della classifica, iniziata nel 1997 con “Life Thru A Lens”. I Beatles si fermarono al quindicesimo album. In totale, Williams conta ora 21 album al numero uno, inclusi quelli dei Take That come “Everything Changes” e “Progress”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

