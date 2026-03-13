BMW | 10 miliardi di utile e l’elettrico decolla

Il BMW Group ha annunciato di aver registrato un utile ante imposte di oltre 10 miliardi di euro nel 2025, un risultato considerato straordinario. La società ha sottolineato che, nonostante le tensioni commerciali e le incertezze geopolitiche a livello mondiale, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate significativamente. L’azienda ha presentato i dati ufficiali a Monaco venerdì 13 marzo 2026.

Monaco, venerdì 13 marzo 2026. Il BMW Group ha appena presentato i risultati di un anno definito straordinario, superando la soglia psicologica dei 10 miliardi di euro di utile ante imposte (EBT) nonostante un mercato globale segnato da dazi e incertezze geopolitiche. La Conferenza Annuale del 2026 ha confermato che la strategia dell’azienda non richiede correzioni di rotta, ma si basa su una visione solida che ha permesso di generare valore anche in condizioni difficili. L’anno 2025 è stato caratterizzato da una doppia forza: una solidità finanziaria che ha mantenuto il margine EBT al 7,7% e un’accelerazione decisa verso l’elettrificazione. I veicoli elettrici a batteria hanno registrato una crescita del 3,6%, raggiungendo le 442. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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