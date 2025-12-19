Picchia la compagna bloccato e arrestato dai carabinieri

Un episodio di violenza domestica si è concluso con l’intervento dei carabinieri a Villa Literno. Un uomo di 31 anni è stato trovato mentre aggrediva la propria compagna e, dopo un tempestivo intervento, è stato prontamente bloccato e arrestato. La situazione sottolinea ancora una volta l’importanza di intervenire tempestivamente contro ogni forma di violenza in famiglia.

E' stato bloccato e ammanettato dai carabinieri della stazione di Villa Literno, un 31enne mentre stava picchiando la propria compagna.I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una violenta aggressione domestica in corso. i carabinieri, allertati dalla Centrale Operativa della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

