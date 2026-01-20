Un'operazione dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di Sangro ha portato a sanzioni superiori ai 9.000 euro e alla denuncia dell'amministratore unico della società. Sono state riscontrate gravi irregolarità gestionali, tra cui il mancato rinnovo della polizza fideiussoria e violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Scattata la diffida nei confronti della società e la contestuale sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, con immediato stop all’attività di gestione dei rifiuti È l'esito dei controlli del nucleo carabinieri forestale di Villa Santa Maria, di concerto con i colleghi di Lancino e il supporto del personale dell'Ispettorato provinciale del lavoro. I militari, infatti, stanno eseguendo una serie di controlli ambientali nelle aree industriali della Val di Sangro e l'ultimo in ordine di tempo ha riguardato un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Stretta dei carabinieri forestali: sanzioni per oltre 6.000 euro

Contrasto all’abbandono dei rifiuti: oltre 80 sopralluoghi, sanzioni per migliaia di euroL’amministrazione comunale di Lucca intensifica le attività contro l’abbandono dei rifiuti, con oltre 80 sopralluoghi effettuati e sanzioni per migliaia di euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Irregolarità, stop ai lavori nel cantiere della Bacci; Russia, 9mila euro di multa a una libreria per propaganda LGBT: accuse di anarchia sessuale; Cantiere Pnrr fermato a Sant’Elpidio a Mare: denunce e maxi sanzioni.

Sanzioni per oltre 9mila euro e una denuncia: blitz dei forestali e dell'ispettorato del lavoro in un impianto di rifiuti in Val di Sangro - Scattata la diffida nei confronti della società e la contestuale sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, con immediato stop all’attività di gestione dei rifiuti ... chietitoday.it

Le sanzioni per l’invio tardivo od omesso della fattura elettronica - Per l'emissione della fattura ci sono termini temporali precisi, la violazione di tali termini comporta il verificarsi dell'omessa fatturazione. Quali sono le sanzioni applicate per l'invio tardivo? msn.com

Sanzioni per oltre 12 mila euro e verifiche su lavoro nero e rispetto delle norme nei cantieri... #controllineicantieri #lavoronero #sicurezzasullavoro - facebook.com facebook