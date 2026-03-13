Bimbo muore nel camper per l'esplosione di una bombola del gas | a processo il padre che provò a salvarlo

Un bambino di 11 anni è morto nel 2023 in Sardegna a seguito dell'esplosione di una bombola di gas collegata a una cucina da campeggio all’interno di un camper. Il padre del ragazzo è stato portato a processo dopo aver tentato di salvarlo. L’incidente ha coinvolto un veicolo destinato al campeggio e si è verificato in una località sconosciuta della regione.

Un bambino di 11 anni è morto nell'esplosione di una bombola di gas collegata a una cucina da campeggio in un camper nel 2023 in Sardegna. Ora il padre andrà a processo, la difesa: "La cucina e la bombola di gas che hanno fatto scoppiare l'incendio non sono di proprietà dell'imputato". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Esplosione nel centro storico di Viterbo: "Come una bomba carta o una bombola del gas" | FOTOMomenti di paura nel centro storico di Viterbo: un grosso petardo ha sfondato la finestra di un locale culturale ed è esploso all'interno. Paura a Licata, boato e incendio dopo l’esplosione di una bombola a gas: casa sventrata, feriti marito e moglieUna bombola a gas è esplosa in un appartamento di via Carso a Licata (Agrigento), sventrandolo: marito e moglie sono finiti in ospedale ma non... Altri aggiornamenti su Bimbo muore Discussioni sull' argomento Tragedia nel camper in Sardegna, bimbo di 11 anni morì nell’incendio: papà a processo per omicidio colposo; Le tre sorelline rom morte arse vive nel rogo del camper, ergastolo per Seferovic; Bimba di 7 anni muore a scuola schiacciata da un'acquasantiera; Incidente mortale sul Fadalto, indagata la mamma della piccola Afra Okyere per omicidio stradale per appurare la dinamica e se la... Bimbo di tre anni muore dopo un malore a Taranto, inutile la corsa in ospedale #ANSA - facebook.com facebook Bimbo di 3 anni muore dopo un malore: inutile la corsa in ambulanza da Castellaneta al Ss Annunziata di Taranto x.com