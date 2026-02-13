Paura a Licata boato e incendio dopo l'esplosione di una bombola a gas | casa sventrata feriti marito e moglie

A Licata, in via Carso, una bombola a gas è esplosa questa mattina, facendo crollare un’intera parete dell’appartamento e lasciando il quartiere sotto shock. L’esplosione ha provocato un incendio che ha costretto i vigili del fuoco a intervenire immediatamente, mentre i vicini sono usciti di corsa per mettersi in salvo. Marito e moglie che abitavano nell’appartamento sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. L’incidente, ancora sotto indagine, sarebbe stato causato da una perdita di gas. Un dettaglio che fa salire la tensione: l’esplosione

Una bombola a gas è esplosa in un appartamento di via Carso a Licata (Agrigento), sventrandolo: marito e moglie sono finiti in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Agibilità dell'immobile compromessa.🔗 Leggi su Fanpage.it

Licata, una violenta esplosione provocata dallo scoppio di una bombola del gas ha distrutto un appartamento nel centro storico, ferendo gravemente un uomo di 65 anni e una donna di 60, costringendo all’evacuazione di tutto il condominio.

Martina e Luca, marito e moglie, sono finiti in ospedale dopo che una bombola del gas è esplosa e ha provocato un incendio nel loro appartamento di via Carso, vicino al Rettifilo Garibaldi a Licata.

Contenuti correlati

Crollo a LicataCrollo a Licata Un boato, l’esplosione, il crollo e le fiamme. Sono stati...Crollo a LicataCrollo a Licata Un boato, l’esplosione, il crollo e le fiamme. Sono stati ... itacanotizie.it

Licata, esplode bombola del gas: appartamento sventrato, due feritiPaura nella notte a Licata, dove un’esplosione seguita da un violento incendio ha devastato un appartamento in via Carso, a pochi passi dal più noto Rettifilo Garibaldi. Due persone, marito e moglie d ... scrivolibero.it

Patti - Paura per un 80enne disperso: si cerca il professore Enzo Licata. Sono momenti di forte apprensione per la cittadina messinese , dove un ottantenne Enzo Licata, ex insegnante di educazione fisica, da ieri sera risulta disperso. Dalle ultime segnalazioni - facebook.com facebook