Bimbo di 11 anni accusato di aver ucciso il fratellino di 5 a casa | è già in carcere negli USA

Un bambino di 5 anni è stato trovato morto nella sua casa a Centennial, nello Stato USA del Colorado. Secondo gli investigatori, il principale sospettato è il fratello di 11 anni, ora accusato di omicidio di primo grado. Il ragazzino è stato trasferito in un centro di detenzione minorile mentre l’indagine va avanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

