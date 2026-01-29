Bimba entra in casa e trova il fratellino di 4 anni ucciso a coltellate | arrestata la madre in USA

Una madre americana è stata arrestata dopo aver ucciso il suo bambino di 4 anni. La polizia ha trovato il corpo del piccolo in casa, con ferite da taglio. Sulla scena del crimine sono stati trovati un coltello e un biglietto che, secondo gli inquirenti, appartengono alla donna. Ora si attende il suo interrogatorio per capire cosa sia successo.

Diana Cullom è stata arrestata e incriminata con l’accusa di omicidio di primo grado. Sulla scena del crimine sono stati rinvenuti un coltello e un biglietto che, secondo gli inquirenti, apparterrebbero alla donna.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

