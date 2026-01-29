Una madre americana è stata arrestata dopo aver ucciso il suo bambino di 4 anni. La polizia ha trovato il corpo del piccolo in casa, con ferite da taglio. Sulla scena del crimine sono stati trovati un coltello e un biglietto che, secondo gli inquirenti, appartengono alla donna. Ora si attende il suo interrogatorio per capire cosa sia successo.

Diana Cullom è stata arrestata e incriminata con l’accusa di omicidio di primo grado. Sulla scena del crimine sono stati rinvenuti un coltello e un biglietto che, secondo gli inquirenti, apparterrebbero alla donna.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Diana Cullom

È stata trovata senza vita Melodee Buzzard, la bambina di 9 anni scomparsa in California e rinvenuta nello Utah dopo oltre due mesi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Diana Cullom

Argomenti discussi: Bimba entra in casa e trova il fratellino di 4 anni ucciso a coltellate: arrestata la madre in USA; Famiglia nel bosco: storia, cosa è successo e le ultime notizie; Stati Uniti, quei bimbi in cella per stanare i genitori migranti; L’infanzia ritrovata: storie di rinascita a Casa Estìa.

Sconosciuto entra in casa e decapita bimbo di 5 anni, vicini inferociti lo linciano: orrore in IndiaOrrore in India dove un uomo è entrato in casa di sconosciuti e ha decapito un bambino di soli 5 anni che dormiva nel suo lettino, prima di essere inseguito e linciato dalla folla accorsa dopo le urla ... fanpage.it

Bimbo lasciato solo in casa a Mariano Comense, denunciata la sorella 19enne. A terra biscotti e una bottiglietta d’acquaQuando i carabinieri sono entrati in casa, lo hanno trovato seduto a terra, circondato da biscotti spezzettati e sbriciolati lasciati sul pavimento, e una bottiglietta d’acqua semiaperta. Il piccolo, ... ilgiorno.it

In merito ai recenti fatti avvenuti ad Altamura, dove un esercente ha utilizzato l'immagine, di cattivo gusto, di una bimba vestita da suora e la scritta "Entra e assaggia le tette... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Altamura, polemiche per il cartellone pubblicitario con la suora bambina: "Entra e assaggia le tette delle Monache" x.com