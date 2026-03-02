Bimbo di 11 anni è deceduto dopo aver accusato un malessere a scuola | la tragedia nella città di Lecce

Un bambino di 11 anni è morto a Lecce dopo aver avvertito un malore durante le ore scolastiche. La scuola ha allertato i soccorsi, ma nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo non ha più ripreso conoscenza. Le autorità stanno conducendo le verifiche per chiarire le cause di quanto accaduto. La notizia ha suscitato grande sgomento nella comunità locale.

Un dramma improvviso ha colpito la città di Lecce, dove un bambino di appena 11 anni è deceduto dopo un malore accusato a scuola. Durante le lezioni aveva segnalato alle insegnanti un forte stato di malessere, spingendo l’istituto ad avvisare immediatamente la famiglia. I genitori lo hanno quindi riportato a casa, ma la situazione è rapidamente degenerata. Una volta rientrato nell’abitazione, il piccolo si è sentito nuovamente male mentre si trovava in bagno, fino a perdere i sensi. È scattato l’allarme al 118, intervenuto in pochi minuti. All’arrivo dei sanitari il bambino era già in arresto cardiaco. I soccorritori hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione, nel tentativo disperato di salvargli la vita. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Palermo, bimbo di 11 anni violentato dai compagno fuori da scuolaA Madonie, in provincia di Palermo, un bambino di 11 anni è stato vittima di una violenza sessuale di gruppo avvenuta fuori da scuola.

